Ворог відступив. Прикордонники відбили низку атак росіян на Бахмутському напрямку

Українські прикордонники не дали росіянам просунутися на Бахмутському напрямі. Вони відбили п'ять ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Facebook .

"Проте даремно. Вогнем зі стрілецької та групової зброї всі атаки прикордонники відбили. Противник відступив, його втрати уточнюються", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив стратегію росіян під Бахмутом та Соледаром.

Також ми писали, що, за словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, російські окупанти сконцентрували більше своїх підрозділів на Бахмутському напрямі.

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