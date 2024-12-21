Враг ударил по Херсонскому району более десятком КАБов: что известно

Напомним, что с самого утра пятницы, 21 декабря, российские войска массированно обстреливали Херсон из артиллерии. В результате атаки были пострадавшие, также было зафиксировано попадание по жилой застройке.

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