Ворог вдарив по Херсонському району понад десятком КАБів: що відомо

Нагадаємо, що з самого ранку п'ятниці, 21 грудня, російські війська масовано обстрілювали Херсон з артилерії. Внаслідок атаки були постраждалі, також було зафіксовано влучання по житловій забудові.

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