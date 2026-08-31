Враг ударил ФАБ-500 по центру Славянска: разрушена многоэтажка, ранены

Что известно об ударе по Славянску

По словам мэра, враг ударил по городу в 04:20 авиабомбой ФАБ-500. Попадание произошло в многоэтажное здание в центральной части Славянска.

В результате удара разрушен подъезд с первого по пятый этажи в многоквартирном доме, а также отдельный частный дом.

Лях рассказал, что удар задел и соседние здания. Повреждения получили:

по меньшей мере 32 многоэтажки;

отель;

детский сад;

несколько автомобилей.

По состоянию на утро известно о четырех раненых в результате атаки. Всем им уже оказывается медицинская помощь.

Между тем, в Киеве и области хотят изменить подход к предупреждению об опасности. Власти разрабатывают различные сигналы тревоги в зависимости от типа угрозы, а также возможное изменение режима комендантского часа.

Предложения должны быть представлены в ближайшее время.

Как сообщало РБК-Украина, на фоне массированных ударов по составам в Украине распространялись опасения по поводу дефицита продуктов.