RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Враг ударил ФАБ-500 по центру Славянска: разрушена многоэтажка, ранены

09:20 31.08.2026 Пн
2 мин
Городской голова показал последствия атаки
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: РФ ударила ФАБ-500 по центру Славянска (росСМИ)

Россия утром в понедельник, 31 августа, нанесла авиаудар по Славянску в Донецкой области. В центральной части города разрушен подъезд многоэтажки, десятки построек получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост городского головы Славянска Вадима Ляха.

Что известно об ударе по Славянску

По словам мэра, враг ударил по городу в 04:20 авиабомбой ФАБ-500. Попадание произошло в многоэтажное здание в центральной части Славянска.

В результате удара разрушен подъезд с первого по пятый этажи в многоквартирном доме, а также отдельный частный дом.

Лях рассказал, что удар задел и соседние здания. Повреждения получили:

  • по меньшей мере 32 многоэтажки;
  • отель;
  • детский сад;
  • несколько автомобилей.

По состоянию на утро известно о четырех раненых в результате атаки. Всем им уже оказывается медицинская помощь.

Между тем, в Киеве и области хотят изменить подход к предупреждению об опасности. Власти разрабатывают различные сигналы тревоги в зависимости от типа угрозы, а также возможное изменение режима комендантского часа.

Предложения должны быть представлены в ближайшее время.

Как сообщало РБК-Украина, на фоне массированных ударов по составам в Украине распространялись опасения по поводу дефицита продуктов.

Советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил, что враг атакует не еду, а крупный бизнес, и призвал не поддаваться паническим настроениям.

А накануне эксперты объясняли, почему украинской противовоздушной обороне сложно сбивать реактивные "Шахеды".

По словам специалиста, скорость таких дронов превышает 400-450 километров в час, поэтому большинство дронов-перехватчиков просто не выдерживают такого темпа полета.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: