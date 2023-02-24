Враг вчера вновь массированно атаковал Харьковскую область: есть разрушения и жертвы

За прошедшие сутки враг вновь несколько раз атаковал населенные пункты Харьковской области. В результате обстрелов ранения получили восемь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Так, вчера утром оккупанты нанесли удар из С-300 по Двуречной Купянского района, вследствие чего два человека - ужчина и женщина получили ранения.
Во время проведения спасательных работ враг повторно ударил по Двуречной. Оккупанты били прицельно по спасателям, в связи с чем было повреждено по меньшей мере четыре автомобиля ГСЧС.
В течение дня враг массированно обстреливал Купянск и окрестные села. В Купянске и районе ранения в течение суток получили шесть человек. Все они госпитализированы и получают медицинскую помощь.
Фото: последствия обстрелов Харьковской области 23 февраля (t.me/synegubov)
Напомним, ранее мы писали, что российские захватчики в ночь на 24 февраля атаковали Никопольский район Днепропетровской области.
Также из РСЗО в ночь на 24 февраля была обстреляна Куцурубская община Николаевской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.