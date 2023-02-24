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Ворог учора знову масовано атакував Харківську область: є руйнування та жертви

Фото: ворог вчора знову масовано атакував Харківську область (t.me/synegubov)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби ворог знову кілька разів атакував населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали вісім осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, вчора вранці окупанти завдали удару з С-300 по Дворічній Куп'янського району, внаслідок чого двоє людей - чоловік і жінка отримали поранення.

Під час проведення рятувальних робіт ворог повторно вдарив по Дворічній. Окупанти били прицільно по рятувальникам, у зв'язку з чим було пошкоджено щонайменше чотири автомобілі ДСНС.

Протягом дня ворог масово обстрілював Куп'янськ та навколишні села. У Куп'янську та районі поранення протягом доби отримали шестеро людей. Всі вони госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Фото: наслідки обстрілів Харківської області 23 лютого (t.me/synegubov)

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські загарбники в ніч проти 24 лютого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Також із РСЗВ у ніч на 24 лютого було обстріляно Куцурубську громаду Миколаївської області.

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харковВійна в Україні