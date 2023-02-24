Ворог учора знову масовано атакував Харківську область: є руйнування та жертви

Так, вчора вранці окупанти завдали удару з С-300 по Дворічній Куп'янського району, внаслідок чого двоє людей - чоловік і жінка отримали поранення.

Під час проведення рятувальних робіт ворог повторно вдарив по Дворічній. Окупанти били прицільно по рятувальникам, у зв'язку з чим було пошкоджено щонайменше чотири автомобілі ДСНС.

Протягом дня ворог масово обстрілював Куп'янськ та навколишні села. У Куп'янську та районі поранення протягом доби отримали шестеро людей. Всі вони госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Фото: наслідки обстрілів Харківської області 23 лютого (t.me/synegubov)