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Враг давит на Торецком и Курском направлениях: Генштаб показал карты боевых действий

Четверг 06 марта 2025 08:30
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Враг давит на Торецком и Курском направлениях: Генштаб показал карты боевых действий Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (facebook.com/easternforce)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 5 марта, на фронте состоялось 109 боевых столкновений. Враг больше всего давил на Курском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши войска отбили шесть атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов недалеко от населенных пунктов Голубовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз вблизи Новомихайловки и Нового.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Часового Яра, Александро-Шультино и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку неподалеку Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 18 наступательных действий агрессора в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Котляровки, Сергеевки, Богдановки и Андреевки.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили восемь атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Раздольного, Скудного и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении Свободного Поля.

На Ореховском направлении защитники успешно отбили четыре вражеские атаки в направлениях Каменского, Павловки и Лобкового.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских захватчиков.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 881 тысячи единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1140 оккупантов. Также Силы обороны уничтожили:

  • 5 танков;
  • 7 боевых бронированных машин;
  • 21 артиллерийскую систему и не только.

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