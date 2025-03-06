Враг давит на Торецком и Курском направлениях: Генштаб показал карты боевых действий
За прошедшие сутки, 5 марта, на фронте состоялось 109 боевых столкновений. Враг больше всего давил на Курском и Торецком направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении наши войска отбили шесть атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов недалеко от населенных пунктов Голубовка и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал десять раз вблизи Новомихайловки и Нового.
На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Часового Яра, Александро-Шультино и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 21 атаку неподалеку Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки.
На Покровском направлении защитники остановили 18 наступательных действий агрессора в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Котляровки, Сергеевки, Богдановки и Андреевки.
Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили восемь атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Раздольного, Скудного и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении Свободного Поля.
На Ореховском направлении защитники успешно отбили четыре вражеские атаки в направлениях Каменского, Павловки и Лобкового.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских захватчиков.
Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 881 тысячи единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1140 оккупантов. Также Силы обороны уничтожили:
- 5 танков;
- 7 боевых бронированных машин;
- 21 артиллерийскую систему и не только.
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