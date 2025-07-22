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Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Вторник 22 июля 2025 08:47
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Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 176 боевых столкновений. Российские войска осуществили массированные авиационные, ракетные и артиллерийские удары по украинским позициям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Согласно информации, оккупанты нанесли два ракетных удара с применением 25 ракет, 74 авиаударов, сбросили 122 управляемые авиационные бомбы и использовали 3832 дроны-камикадзе.

Артиллерию враг применил 5387 раз, в том числе 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Лобково, Степногорск, Приморское, Беленькое (Запорожская область), Казацкое (Херсонская область) и город Сумы.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины в ответ поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника, а также два средства вражеских ракетных войск.

Ситуация на направлениях

Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы отбили 22 атаки врага. Также оккупанты нанесли 8 авиаударов (12 управляемых бомб) и 318 артобстрелов, из которых пять - из РСЗО.

Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Южно-Слобожанское направление. Российские штурмы в районах Волчанска, Каменки, Строевки, Западного и Кутьковки были безуспешными - 6 атак отбиты.

Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Купянское направление - отражено 7 атак возле Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызово, Зеленого Гая и в направлении Богуславки.

Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Лиманское направление. Противник активизировался - 23 боевых столкновения вблизи Нового Мира, Карповки, Колодязов, Ямполовки, Торского, а также в направлениях Серебрянки, Среднего, Шандриголово и Григорьевки.

Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Северское направление. Враг трижды атаковал позиции ВСУ в районах Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Краматорское направление. оккупанты совершили 6 атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Торецкое направление. 11 раз противник пытался прорвать оборону у Дилиевки, Романовки, Торецка, Александро-Калиново, Новоспасского, а также в сторону Катериновки и Плещеевки.

Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Покровское направление. Одно из самых горячих направлений - ВСУ отбили 57 штурмов в районах Попового Яра, Владимировки, Новоторецкого, Николаевки, Удачного, Новоэкономического, Лисовки, Звёздного, а также в направлениях Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Новопавловское направление. 18 атак врага отражено вблизи Зирки, Поддубного, Мирного, Шевченко, Дачного и в сторону Новохатского, Темировки, Александрограда, Воскресенки.

Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Гуляйпольское направление. Боевых столкновений за прошедшие сутки не было.

Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Ореховское направление. Отражено 3 атаки возле Каменского.

Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Приднепровское направление. Враг пытался наступать четыре раза - успеха не имел.

Враг давит с севера и востока, ВСУ наносят ответные удары: Генштаб обновил данные

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок не зафиксировано.

Потери России в войне

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1090 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, семь боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 256 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 18 ракет, одну тяжелую огнеметную систему, 94 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

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