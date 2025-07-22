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Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Вівторок 22 липня 2025 08:47
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Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень. Російські війська здійснили масовані авіаційні, ракетні й артилерійські удари по українських позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з інформацією, окупанти завдали двох ракетних ударів із застосуванням 25 ракет, 74 авіаударів, скинули 122 керовані авіаційні бомби та використали 3832 дрони-камікадзе.

Артилерію ворог застосував 5387 разів, зокрема 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Лобкове, Степногірськ, Приморське, Біленьке (Запорізька область), Козацьке (Херсонська область) та місто Суми.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони України у відповідь уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та техніки противника, а також два засоби ворожих ракетних військ.

Ситуація на напрямках

Північно–Слобожанський та Курський напрямки. Українські сили відбили 22 атаки ворога. Також окупанти завдали 8 авіаударів (12 керованих бомб) і 318 артобстрілів, з яких п’ять – з РСЗВ.

Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Південно-Слобожанський напрямок. Російські штурми в районах Вовчанська, Кам’янки, Строївки, Западного та Кутьківки були безуспішними - 6 атак відбито.

Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Куп’янський напрямок. Відбито 7 атак біля Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та у напрямку Богуславки.

Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Лиманський напрямок. Противник активізувався - 23 бойові зіткнення поблизу Нового Миру, Карпівки, Колодязів, Ямполівки, Торського, а також у напрямках Серебрянки, Середнього, Шандриголового та Григорівки.

Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Сіверський напрямок. Ворог тричі атакував позиції ЗСУ в районах Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Краматорський напрямок. Окупанти здійснили 6 атак у районі Білої Гори та в бік Предтечиного.

Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Торецький напрямок. Противник 11 разів намагався прорвати оборону біля Диліївки, Романівки, Торецька, Олександро-Калинового, Новоспаського, а також у бік Катеринівки та Плещіївки.

Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Покровський напрямок. Один з найгарячіших напрямків - ЗСУ відбили 57 штурмів у районах Попового Яру, Володимирівки, Новоторецького, Миколаївки, Удачного, Новоекономічного, Лисівки, Звірового, а також у напрямках Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.

Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Новопавлівський напрямок. 18 атак ворога відбито поблизу Зірки, Піддубного, Мирного, Шевченка, Дачного та в бік Новохатського, Темирівки, Олександрограда, Воскресенки.

Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Гуляйпільський напрямок. Бойових зіткнень минулої доби не було.

Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Оріхівський напрямок. Відбито 3 атаки біля Кам’янського.

Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Придніпровський напрямок. Ворог намагався наступати чотири рази - успіху не мав.

Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань не зафіксовано.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1090 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, сім бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 256 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 18 ракет, одну важку вогнеметну систему, 94 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

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