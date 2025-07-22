Ворог тисне з півночі та сходу, ЗСУ завдають ударів у відповідь: Генштаб оновив дані

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень. Російські війська здійснили масовані авіаційні, ракетні й артилерійські удари по українських позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Згідно з інформацією, окупанти завдали двох ракетних ударів із застосуванням 25 ракет, 74 авіаударів, скинули 122 керовані авіаційні бомби та використали 3832 дрони-камікадзе.

Артилерію ворог застосував 5387 разів, зокрема 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Лобкове, Степногірськ, Приморське, Біленьке (Запорізька область), Козацьке (Херсонська область) та місто Суми.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони України у відповідь уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та техніки противника, а також два засоби ворожих ракетних військ.

Ситуація на напрямках

Північно–Слобожанський та Курський напрямки. Українські сили відбили 22 атаки ворога. Також окупанти завдали 8 авіаударів (12 керованих бомб) і 318 артобстрілів, з яких п’ять – з РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок. Російські штурми в районах Вовчанська, Кам’янки, Строївки, Западного та Кутьківки були безуспішними - 6 атак відбито.

Куп’янський напрямок. Відбито 7 атак біля Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та у напрямку Богуславки.

Лиманський напрямок. Противник активізувався - 23 бойові зіткнення поблизу Нового Миру, Карпівки, Колодязів, Ямполівки, Торського, а також у напрямках Серебрянки, Середнього, Шандриголового та Григорівки.

Сіверський напрямок. Ворог тричі атакував позиції ЗСУ в районах Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

Краматорський напрямок. Окупанти здійснили 6 атак у районі Білої Гори та в бік Предтечиного.

Торецький напрямок. Противник 11 разів намагався прорвати оборону біля Диліївки, Романівки, Торецька, Олександро-Калинового, Новоспаського, а також у бік Катеринівки та Плещіївки.

Покровський напрямок. Один з найгарячіших напрямків - ЗСУ відбили 57 штурмів у районах Попового Яру, Володимирівки, Новоторецького, Миколаївки, Удачного, Новоекономічного, Лисівки, Звірового, а також у напрямках Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.

Новопавлівський напрямок. 18 атак ворога відбито поблизу Зірки, Піддубного, Мирного, Шевченка, Дачного та в бік Новохатського, Темирівки, Олександрограда, Воскресенки.

Гуляйпільський напрямок. Бойових зіткнень минулої доби не було.

Оріхівський напрямок. Відбито 3 атаки біля Кам’янського.

Придніпровський напрямок. Ворог намагався наступати чотири рази - успіху не мав.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань не зафіксовано.