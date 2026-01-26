Враг давит почти на всех направлениях, более 90 боев за сутки: Генштаб обновил карты фронта

С начала суток вдоль всей линии фронта произошло 93 боевых столкновения. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, противник нанес 67 авиационных ударов, сбросил 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 3198 дронов-камикадзе и совершил 2935 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес пять авиаударов, применив 10 управляемых авиабомб и совершил 67 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Двуречанское и в сторону Лимана. Украинские подразделения отбили пять атак.
Две атаки отбили украинские защитники в сторону Петропавловки на Купянском направлении.
На Лиманском направлении украинские воины остановили три атаки в направлениях Дробышево и Лимана.
На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться в районе Платоновки и в сторону Ямполя.
Одну атаку отбили украинские защитники на Краматорском направлении - в районе населенного пункта Часов Яр.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки.
На Покровском направлении враг совершил 29 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое и Гришино. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 44 оккупанта и ранили - 27; уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов, две единицы автомобильного транспорта, также поражено шесть пушек, четыре единицы автомобильной и одну единицу специальной техники, наземный роботизированный комплекс и 15 укрытий личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районе Зеленого Гая и в сторону Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отражали 13 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Один бой продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Верхняя Терса, Великомихайловка, Чаривне, Копани, Воздвижовка.
На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам подверглись Юрковка и Таврическое.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, боевую бронированную машину, 32 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 917 беспилотных летательных аппаратов, 147 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.