Враг давит почти на всех направлениях, более 90 боев за сутки: Генштаб обновил карты фронта

По данным Генштаба, противник нанес 67 авиационных ударов, сбросил 144 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 3198 дронов-камикадзе и совершил 2935 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес пять авиаударов, применив 10 управляемых авиабомб и совершил 67 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск, Двуречанское и в сторону Лимана. Украинские подразделения отбили пять атак.

Две атаки отбили украинские защитники в сторону Петропавловки на Купянском направлении.

На Лиманском направлении украинские воины остановили три атаки в направлениях Дробышево и Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться в районе Платоновки и в сторону Ямполя.

Одну атаку отбили украинские защитники на Краматорском направлении - в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и в сторону Степановки.

На Покровском направлении враг совершил 29 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое и Гришино. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 44 оккупанта и ранили - 27; уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов, две единицы автомобильного транспорта, также поражено шесть пушек, четыре единицы автомобильной и одну единицу специальной техники, наземный роботизированный комплекс и 15 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районе Зеленого Гая и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отражали 13 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья. Один бой продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Железнодорожное, Верхняя Терса, Великомихайловка, Чаривне, Копани, Воздвижовка.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам подверглись Юрковка и Таврическое.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.