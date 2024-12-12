Враг давит в Курской области и под Торецком, возле Курахово и Угледара: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, указывают на то, что россияне продвинулись к югу от Новоивановки (юго-восточнее Коренево).

А российский "военкор" утверждал, что путинские войска также продвинулись к востоку от Новоивановки.

В Минобороны РФ и другие российские источники утверждали, что войска РФ недавно захватили Дарьино (юго-восточнее Коренево) и Плехово (юго-восточнее Суджи). Но в ISW не нашли подтверждения.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 10 и 11 декабря продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись.

Российские источники утверждали, что путинские войска продвинулись в Волчанске, но в ISW не нашли подтверждения. Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали в Волчанске.

Войска РФ 10 и 11 декабря атаковали в районах Глубокого, Стрелечей и Липцев, а также в районе Старицы и Волчанска.

Командир украинского взвода беспилотников, действовавший на Харьковском направлении, 11 декабря сообщил, что из-за больших потерь россияне ведут наступление с флангов вместо лобных атак.

Спикер украинской бригады, действующей на Волчанском направлении, 11 декабря сообщил, что оккупанты время от времени проводят штурмы с использованием тяжелой техники и меняют тактику штурма, иногда атакуя небольшими группами по 4-5 солдат (приблизительно огневой командой), а иногда - ротой.

Представитель бригады ВСУ предупредил, что россияне накопили большое количество живой силы и техники и могут возобновить наступательные действия на севере Харьковской области, но не уточнил, когда они могут начаться.

Представитель бригады ВСУ также заявил, что на севере Харьковской области действуют подразделения российского Африканского корпуса, включая остатки "вагнеровцев", которые, как сообщается, имели опыт боевых действий в Сирии.

Операция РФ №2 - Луганская область

11 декабря российские "военкоры" продолжали утверждать, что войска РФ продвинулись к северо-востоку Сумской области в районе Александрии. Но до сих пор эксперты ISW не обнаружили никаких доказательств того, что оккупанты действуют в этом селе или возле него.

11 декабря российские захватчики продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но не продвинулись.

Заместитель командира батальона ВСУ, действовавший на Купянском направлении, 11 декабря заявил, что батальон в неустановленную дату отбил российский механизированный штурм с танками, БМП и БТР.

Войска РФ продолжали наступать в районе Петропавловки, возле Колесниковки, Загрызово, Глушковки, Лозовой, Копанок, Зеленой Рощи, Надежды, Макеевки, Чернещины, Твердохлебово, Дружелюбовки, Грековки, Тернов, Торского, Заречного, Ямполевки и в районе Серебрянского леса 10 и 11 декабря.

Командир батальона ВСУ, действующий на Купянском направлении, заявил, что россияне пытаются форсировать реку Оскол и захватить левый берег Купянска до 1 января 2025 года, но Силы обороны Украины успешно отражают вражеские атаки и контратакуют.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 11 декабря продолжали ограниченные наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ атаковали у самого Северска, в районе Белогоровки и Верхнекаменского 10 и 11 декабря.

Также путинские войска 11 декабря продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись.

Один российский "военкор" утверждал, что войска РФ полностью захватили огнеупорный завод в центре Часового Яра, в то время как другие российские блогеры рассказывали, что только - большую часть комбината, но ВСУ сохранили позиции на западной окраине завода. Но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Российский блогер утверждал, что путинские войска продолжают попытки закрепиться через канал Северский Донец - Донбасс возле Озаряновки, и что этот район сейчас является "серой" зоной.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 10 и 11 декабря оккупанты вели наступательные действия возле самого Часового Яра, в районе Белой Горы и Ступочек.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в пределах Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, показывают, что захватчики незначительно продвинулись на северо-запад вдоль Фабричной улицы в центре этого города.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвигаются по улицам Рудничная и Маяковского в направлении Центрального рынка в центре Торецкая, и захватили шахту "Центральная" и соседние породные отвалы в микрорайоне Забалка на юге Торецкая, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Известный связанный с Кремлем российский "военкор" утверждал, что вероятный захват микрорайона Забалка позволил войскам РФ продвинуться к южным окрестностям Щербиновки (западнее Торецка) с юго-востока, защищая правый фланг от возможных украинских контратак.

Однако в ISW пока не нашли подтверждения, что российские войска оккупировали весь микрорайон Забалка.

Другой российский блогер заявил, что путинские войска продвигаются к Леонидовке (юго-западнее Торецка).

Войска РФ атаковали в пределах и вблизи самого Торецка, возле Дилиевки и Щербиновки 10 и 11 декабря.

Войска РФ недавно продвинулись к югу от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись юго-западнее Дальнего.

Российский блогер утверждал, что войска РФ захватили Солнцевку и продвинулись в окрестности Петропавловки, но в ISW не нашли подтверждения.

Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска продвинулись в центральной части Курахово, в Южном микрорайоне и вокруг Старых Тернов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали возле самого Курахово, возле Дачного, Солнцевки, Зари, Старых Тернов и Дальнего 10 и 11 декабря.

Российские захватчики недавно продвинулись к северу от Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись к позициям вдоль улицы Победы в Веселом Гае.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к Веселому Рою с юга (а не с востока через Елизаветовку), хотя в ISW не заметили доказательств.

Российские блогеры рассказывали, что войска РФ продолжают наступать на окраине Константинопольского и якобы заняли примерно одну треть населенного пункта.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты проводили штурмы вблизи Константинопольского, Сухих Ял, Трудового, Успеновки, Веселой Рощи, Ганновки, Елизаветовки, Антоновки и Екатериновки 10 и 11 декабря.

Войска РФ продолжали интенсивные наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 11 декабря, но не продвинулись.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвигались вдоль ветрозащитных полос возле Ровнополья, но в ISW не нашли подтверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали к югу от Великой Новоселки в районе Благодатного и Макаровки, и юго-западнее Великой Новоселки в районе Новодаровки 10 и 11 декабря.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали в районе Раздольного и Нового Комара, а также в направлении Благодатного.

"Южная ось"

Войска РФ 10 и 11 декабря продолжали наступательные операции на западе Запорожской области в районе Новоандреевки и Пятихаток, но не продвинулись.

В ISW отметили, что росармия продолжает ставить под угрозу безопасность оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за попадания дрона в служебный автомобиль миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Экологическая организация Greenpeace, ссылаясь на доклад McKenzie's Intelligence Services, сообщила 11 декабря, что данные спутниковой разведки указывают на то, что россияне усилили военную активность на ЗАЭС и установили новые огневые позиции для РСЗО "Ураган" и "Смерч" вблизи завода.

В сообщении отмечается, что войска РФ также строят новые траншеи и укрепления вблизи водоема-охладителя ЗАЭС.

"ISW подробно сообщал о том, что российские войска постоянно угрожают ЗАЭС с момента военной оккупации станции в марте 2022 года", - отмечается в отчете экспертов.

Российские захватчики 10 и 11 декабря продолжали наступать на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области, в том числе возле острова Казацкий, но не продвинулись.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 11 декабря рассказали, что с начала суток на фронте уже произошло 194 боевых столкновений.

Как отметили в Силах обороны Украины, наибольшее количество вражеских атак по-прежнему фиксируется на Кураховском и Покровском направлениях.