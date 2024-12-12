Ворог тисне в Курській області та під Торецьком, біля Курахового і Вугледара: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно незначно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, вказують на те, що росіяни просунулися на південь від Новоіванівки (на південний схід від Коренево).

А російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська також просунулися на схід від Новоіванівки.

В Міноборони РФ та інші російські джерела стверджували, що війська РФ нещодавно захопили Дар'їно (на південний схід від Коренево) і Плехово (на південний схід від Суджі). Але в ISW не знайшли підтвердження.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти 10 і 11 грудня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися.

Російські джерела стверджували, що путінські війська просунулися у Вовчанську, але в ISW не знайшли підтвердження. Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували у Вовчанську.

Війська РФ 10 і 11 грудня атакували в районах Глибокого, Стрілеча і Липців, а також в районі Стариці і Вовчанська.

Командир українського взводу безпілотників, який діяв на Харківському напрямку, 11 грудня повідомив, що через великі втрати росіяни ведуть наступ з флангів замість лобових атак.

Речник української бригади, яка діє на Вовчанському напрямку, 11 грудня повідомив, що окупанти час від часу проводять штурми з використанням важкої техніки та змінюють тактику штурму, інколи атакуючи невеликими групами по 4-5 солдатів (приблизно вогневою командою), а іноді ротою.

Речник бригади ЗСУ попередив, що росіяни накопичили велику кількість живої сили та техніки та можуть поновити наступальні дії на півночі Харківської області, але не уточнив, коли вони можуть початися.

Речник бригади ЗСУ також заявив, що на півночі Харківської області діють підрозділи російського Африканського корпусу, включаючи залишки "вагнерівців", які, як повідомляється, мали досвід бойових дій у Сирії.

Операція РФ №2 - Луганська область

11 грудня російські "воєнкори" продовжували стверджувати, що війська РФ просунулися на північний схід Сумської області в районі Олександрії. Але досі експерти ISW не виявили жодних доказів того, що окупанти діють в цьому селі чи біля нього.

11 грудня російські загарбники продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але не просунулися.

Заступник командира батальйону ЗСУ, який діяв на Куп’янському напрямку, 11 грудня заявив, що батальйон у невстановлену дату відбив російський механізований штурм із танками, БМП і БТР.

Війська РФ продовжували наступати в районі Петропавлівки, біля Колісниківки, Загризового, Глушківки, Лозової, Копанок, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Чернещини, Твердохлібового, Дружелюбівки, Греківки, Тернів, Торського, Зарічного, Ямполівки та в районі Серебрянського лісу 10 і 11 грудня.

Командир батальйону ЗСУ, який діє на Куп'янському напрямку, заявив, що росіяни намагаються форсувати річку Оскіл і захопити лівий берег Куп'янська до 1 січня 2025 року, але Сили оборони України успішно відбивають ворожі атаки і контратакують.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти 11 грудня продовжували обмежені наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися.

Війська РФ атакували біля самого Сіверська, в районі Білогорівки та Верхньокам’янського 10 і 11 грудня.

Також путінські війська 11 грудня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися.

Один російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ повністю захопили вогнетривкий завод у центрі Часового Яру, тоді як інші російські блогери розповідали, що лише більшу частину комбінату, але ЗСУ зберегли позиції на західній околиці заводу. Але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російський блогер стверджував, що путінські війська продовжують спроби закріпитися через канал Сіверський Донець - Донбас поблизу Озарянівки, і що цей район наразі є "сірою" зоною.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 10 і 11 грудня окупанти вели наступальні дії біля самого Часового Яру, в районі Білої Гори та Ступочок.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися в межах Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що загарбники незначно просунулися на північний захід вздовж вулиці Фабричної в центрі цього міста.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просуваються вулицями Рудничною та Маяковського в напрямку Центрального ринку в центрі Торецька, та захопили шахту "Центральна" та сусідні породні відвали в мікрорайоні Забалка на півдні Торецька, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Відомий пов'язаний з Кремлем російський "воєнкор" стверджував, що ймовірне захоплення мікрорайону Забалка дозволило військам РФ просунутися до південних околиць Щербинівки (на захід від Торецька) з південного сходу, захищаючи правий фланг від можливих українських контратак.

Однак в ISW поки що не знайшли підтвердження того, що російські війська окупували весь мікрорайон Забалка.

Інший російський блогер заявив, що путінські війська просуваються до Леонідівки (на південний захід від Торецька).

Війська РФ атакували в межах та поблизу самого Торецька, біля Диліївки та Щербинівки 10 і 11 грудня.

Війська РФ нещодавно просунулися на південь від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що окупанти просунулися на південний захід від Дальнього.

Російський блогер стверджував, що війська РФ захопили Сонцівку та просунулися до околиць Петропавлівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська просунулися в центральній частині Курахового, у Південному мікрорайоні та навколо Старих Тернів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували біля самого Курахового, коло Дачного, Сонцівки, Зорі, Старих Тернів та Дальнього 10 і 11 грудня.

Російські загарбники нещодавно просунулися на північ від Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що окупанти просунулися до позицій вздовж вулиці Перемоги у Веселому Гаї.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися до Веселого Гаю з півдня (а не зі сходу через Єлизаветівку), хоча в ISW не помітили доказів.

Російські блогери розповідали, що війська РФ продовжують наступати на околиці Костянтинопольського, та начебто зайняли приблизно одну третину населеного пункту.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти проводили штурми поблизу Костянтинопольського, Сухих Ял, Трудового, Успенівки, Веселого Гаю, Ганнівки, Єлизаветівки, Антонівки і Катеринівки 10 і 11 грудня.

Війська РФ продовжували інтенсивні наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 11 грудня, але не просунулися.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просувалися вздовж вітрозахисних смуг біля Рівнополя, але в ISW не знайшли підтвердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували на південь від Великої Новосілки в районі Благодатного та Макарівки, та на південний захід від Великої Новосілки в районі Новодарівки 10 і 11 грудня.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували в районі Роздольного та Нового Комара, а також в напрямку Благодатного.

"Південна вісь"

Війська РФ 10 і 11 грудня продовжували наступальні операції на заході Запорізької області в районі Новоандріївки та П'ятихаток, але не просунулися.

В ISW зазначили, що росармія продовжує ставити під загрозу безпеку окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) через влучання дрона у службову автівку місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Екологічна організація Greenpeace, посилаючись на доповідь McKenzie's Intelligence Services, повідомила 11 грудня, що дані супутникової розвідки вказують на те, що росіяни посилили військову активність на ЗАЕС і встановили нові вогневі позиції для РСЗВ "Ураган" і "Смерч" поблизу заводу.

У повідомленні зазначається, що війська РФ також будують нові траншеї та укріплення поблизу водойми-охолоджувача ЗАЕС.

"ISW докладно повідомляв про те, що російські війська постійно загрожують ЗАЕС з моменту військової окупації станції в березні 2022 року", - наголошується у звіті експертів.

Російські загарбники 10 і 11 грудня продовжували наступати на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області, в тому числі біля острова Козацький, але не просунулися.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 11 грудня розповіли, що з початку доби на фронті вже відбулося 194 бойових зіткнень.

Як зазначили в Силах оборони України, найбільша кількість ворожих атак досі фіксується на Курахівському та Покровському напрямках.