На фронте - 194 боев. Наибольшее количество штурмов на Кураховском и Покровском направлениях

С начала суток 11 декабря и до вечера на фронте уже произошло 194 боевых столкновений. Наибольшее количество вражеских атак по-прежнему фиксируется на Кураховском и Покровском направлениях, где украинские защитники наносят противнику существенные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 11 декабря.

Российские обстрелы

С начала суток российские захватчики нанесли 15 авиационных и 2 ракетных удара, применили для обстрелов 24 управляемых авиабомб и 2 ракеты.

Кроме того, враг применил при ударах 407 дронов-камикадзе, совершил около трех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций Сил обороны Украины.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что ВСУ направляют усилия "на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала".

На Харьковском направлении оккупанты 6 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ в районах н.п. Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.

На Купянском направлении враг 14 раз враг атаковал укрепления Сил обороны в районах Западного, Песчаного, Лозового и Загрызово. Сейчас еще ведутся 3 боя.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 10 атак противника вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанок и в Серебрянском лесе.

На Северском направлении враг предпринял 1 попытку потеснить ВСУ с занимаемых позиций в районе н.п. Верхнекаменное.

На Краматорском направлении захватчики провели 2 неудачных попытки продвинуться вперед вблизи н.п. Часовый Яр и Ступочки.

На Торецком направлении оккупанты 5 раз штурмовали позиции ВСУ в районах Торецка. Сейчас продолжаются 2 боестолкновения. Вражеским авиаударам подвергались н.п. Крымское и Петровка - на них россияне сбросили 3 управляемые бомбы.

На Покровском направлении противник атаковал позиции ВСУ при поддержке бомбардировочной авиации. В течение дня враг совершил здесь 39 наступательных действий.

"Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лысовка, Миролюбовка, Луч и Покровск", - передали в Генштабе.

Воины Сил обороны держат рубежи, и отразили 36 вражеских атак. Еще продолжаются 3 боя.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 187 и ранили 239 оккупантов. Уничтожен один миномет, одна переносная станция радиоэлектронной борьбы и восемь единиц автомобильной техники россиян. Также повреждена одна боевая бронированная машина", - рассказали в Генштабе.

На Кураховском направлении уже произошло 47 боев. Враг пытался продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Екатериновки, Елизаветовки, Ганновки, Антоновки и Успеновки.

"Наши защитники на данном направлении ликвидировали 68 и ранили 122 оккупантов, к тому же обезвредили два танка, восемь боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники врага. К тому же повреждены вражеский танк и четыре боевые бронированные машины", - говорится в отчете военного командования.

На Времевском направлении ВСУ отразили 19 вражеских атак в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. Сейчас еще идет 1 бой.

В Генштабе отметили, что в ходе наступательных действий россияне активно применяли авиацию по районам н.п. Комар и Разлив (сбросили 10 КАБов).

На Гуляйпольском направлении противник не проводил атак.

На Ореховском направлении воины ВСУ отразили 1 вражескую атаку вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские оккупанты провели 2 неудачных штурма.

На Курском направлении воины ВСУ отразили 21 вражеский штурм. Кроме того, противник здесь нанес 316 артиллерийских обстрелов по н.п. области и позиции Сил обороны Украины.

В Генштабе добавили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.