Враг создал фонд, чтобы отобрать жилье украинцев на оккупированных территориях, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

Как отмечается, фонд создан с целью отобрать недвижимость у их законных владельцев. Критерием для определения "безхозяйственности" является отсутствие хозяев дома на протяжении нескольких месяцев.

В ЦНС добавили, что ранее так называемый "народный совет ЛНР" рассматривал внесение изменений в местный "закон", согласно которому оккупационные администрации осуществляют выявление, использование и признание права муниципальной собственности муниципальных образований на жилые помещения, имеющие признаки "бесхозного имущества".

В будущем отжатые дома украинцев враг планирует использовать в своих целях. В частности, заселять в них завезенных представителей армии РФ и героев так называемой "СВО".