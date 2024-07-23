ua en ru
Вт, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Враг создал фонд, чтобы отобрать жилье украинцев на оккупированных территориях, - ЦНС

Вторник 23 июля 2024 08:20
UA EN RU
Враг создал фонд, чтобы отобрать жилье украинцев на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: флаг страны-агрессора России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во временно оккупированной Херсонской области коллаборанты создали специальный жилищный фонд так называемого "безхозного" жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

Как отмечается, фонд создан с целью отобрать недвижимость у их законных владельцев. Критерием для определения "безхозяйственности" является отсутствие хозяев дома на протяжении нескольких месяцев.

В ЦНС добавили, что ранее так называемый "народный совет ЛНР" рассматривал внесение изменений в местный "закон", согласно которому оккупационные администрации осуществляют выявление, использование и признание права муниципальной собственности муниципальных образований на жилые помещения, имеющие признаки "бесхозного имущества".

В будущем отжатые дома украинцев враг планирует использовать в своих целях. В частности, заселять в них завезенных представителей армии РФ и героев так называемой "СВО".

Напомним, что оккупанты придумали еще одну схему отжима жилья у жителей на временно оккупированных территориях Украины. Для этого достаточно признать то или иное помещение - аварийным.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты обещают с 2025 года отбирать у украинцев авто, если те не получат паспорт РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
В Харькове осенью воздушную тревогу начнут объявлять отдельно от области, - Терехов
В Харькове осенью воздушную тревогу начнут объявлять отдельно от области, - Терехов
DAILY
Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины