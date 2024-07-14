РФ продвинулась на севере Урожайного и еще на двух направлениях, украинцы тоже идут вперед: карты ISW

Войска РФ продвинулись на севере Урожайного Донецкой области, о захвате которого сообщали россияне. Также оккупанты продвинулись под Авдеевкой и Торецком, украинские защитники продвинулись на Купянском направлении и в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

13 июля русские войска продолжали наземные атаки к северу и северо-востоку от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

12 и 13 июля продолжались бои к северу от Харькова близ Глубокого и Липцев и к северо-востоку от Харькова у Старицы, Волчанска и Тихого.

Операция №2 - Луганская область

Украинские силы недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля. Геолоцированные кадры, опубликованные 12 июля, показывают, что украинские силы продвинулись в лесной зоне к западу от Лимана Первого и к востоку от Берестового.

Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 12 и 13 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в пределах южной Макеевки и юго-восточнее населенного пункта.

Операция №3 - Донецкая область

13 июля российские войска продолжали наступательные действия на Северском направлении, но подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Также российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

12 и 13 июля российские войска продолжали наступательные действия в районе Часова Яра, к северу от Часова Яра в районе Григоровки, к востоку от Часова Яра в районе Ивановского, к юго-востоку от Часова Яра в районе Андреевки и Клещиевки.

Российские войска недавно подтвердили продвижение вблизи Торецка. Геолокированные кадры, опубликованные 13 июля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись вдоль улицы Первомайской в районе Железного (юго-восточнее Торецка).

Российские войска недавно продвинулись вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 июля, показывают, что оккупанты продвинулись в пределах восточной Евгеньевки (к северо-западу от Авдеевки) и к юго-востоку от Новоселовки Первой (к северо-западу от Авдеевки).

Сообщается, что украинские силы продвинулись в западной Запорожской области на фоне продолжающихся российских наземных атак в этом районе 12 и 13 июля. Российский блогер утверждал, что украинские силы захватили несколько лесных массивов к северу от Дорожнянки (южнее Гуляйполя).