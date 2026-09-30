Враг попал в склады на Оболони, а в Соломенском районе загорелось кафе

"В Оболонском районе попадание в складские помещения.

Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

Примечательно, что Воздушные Силы после десяти вечера начали активно извещать об угрозе реактивных дронов врага, двигавшихся с нескольких направлений на столицу.

Мэр писал, что в столице работают силы ПВО и призвал жителей находиться в безопасных местах.

Как сообщалось, незадолго до этого в Голосеевском районе зафиксировали падение обломков на открытой территории у дороги, в результате чего загорелись деревья.

Отметим, что в местных неофициальных пабликах в Telegram есть неподтвержденная пока информация о попадании в жилые дома, в частности, в Соломенском районе. Однако пока столичная власть ничего о подобном не сообщала.