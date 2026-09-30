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Враг попал в склады на Оболони, а в Соломенском районе загорелось кафе

23:47 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Иллюстративное фото: работник ГСЧС на месте попадания (ГСЧС Украины)

РФ вечером в среду, 30 сентября, ударила в складские помещения на столичной Оболони. А в Соломенском районе загорелось кафе на первом этаже жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

"В Оболонском районе попадание в складские помещения.
Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

Примечательно, что Воздушные Силы после десяти вечера начали активно извещать об угрозе реактивных дронов врага, двигавшихся с нескольких направлений на столицу.

Мэр писал, что в столице работают силы ПВО и призвал жителей находиться в безопасных местах.

Как сообщалось, незадолго до этого в Голосеевском районе зафиксировали падение обломков на открытой территории у дороги, в результате чего загорелись деревья.

Отметим, что в местных неофициальных пабликах в Telegram есть неподтвержденная пока информация о попадании в жилые дома, в частности, в Соломенском районе. Однако пока столичная власть ничего о подобном не сообщала.

РФ атакует Киев и область

Напомним, в среду 30 сентября в Киевской области ввели графики отключений электроэнергии из-за последствий обстрелов. В результате вражеских атак аварийные отключения света ввели сразу в трех областях и Киеве.

Мы также писали - в течение этих суток враг атаковал Украину 285 ударными дронами. 174 из них были реактивны. Силы Обороны сбили/подавили 254 беспилотника (146 из них – реактивные).

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