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"Враг усиливает террор": Корецкий обратился к украинцам на фоне последних атак РФ

15:40 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
"Враг усиливает террор": Корецкий обратился к украинцам на фоне последних атак РФ Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi)
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Россия продолжает наносить удары по украинским городам, оставляя после атак погибших и пострадавших. Власти призывают не игнорировать воздушные тревоги и прятаться в безопасных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По словам премьера, утром российские войска нанесли удар по бизнес-центру в Днепре . По последним данным, в результате атаки погибли три человека , еще 19 получили ранения.

Спасателям и полицейским удалось спасти 49 человек.

В Харькове россияне ударили по жилой застройке . Известно по меньшей мере о 43 пострадавших, среди которых 11 детей. Также есть погибшие.

В Киеве российский беспилотник попал в здание Президиума Национальной академии наук Украины . После удара возник пожар. В момент атаки внутри находились работники.

Предварительно, один человек погиб , еще четверо пострадали. На месте продолжают работать спасатели.

В столице под удар попали торговые центры, предприятия по производству лекарственных средств и другие гражданские объекты. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ночью в Житомирской области был поврежден завод по производству мороженого . Также россияне атаковали жилые дома в Сумской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях.

Разрушение инфраструктуры было зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой областях и Запорожье.

Корецкий подчеркнул, что опасность остается во многих регионах Украины.

"Враг усугубляет террор. Прошу граждан не игнорировать тревогу и по возможности находиться в безопасных местах", - призвал он.

Напомним, что утром 28 сентября российские дроны атаковали Киев. Первые попадания произошли около 6:30.

Под ударом оказались АЗС, офисное здание и кафе. Днем дрон также попал в здание Национальной академии наук Украины.

Кроме того, российские войска атаковали предприятие "Укрзализныци" в Запорожье. В результате обстрела пострадали более 10 человек.

Также в Днепре под атакой оказался офис "Опендатабота". К счастью, на работе сервисов это не отразится.

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