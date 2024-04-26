Враг распространяет фейки о "сдаче" Запорожья. В ОВА назвали целые оккупантов

По его словам, враг усиливает свою физическую агрессию информационно-психологическими операциями. Россияне активно распространяют слухи о "наступлении на Сумы", "окружении Харькова" и "сдаче Запорожья".

Пик таких вбросов был в марте, когда оккупанты массово били по Запорожье и другим населенным пунктам Украины.

"Тогда же оккупанты запустили слухи о том, что будут постоянные блекауты, что невозможно будет находиться в Запорожье и что они будут продвигаться по Запорожской линии фронта", - сказал Федоров.

По словам главы области, целью такой тактики россиян является усиление паники среди населения. Военные заверили Федорова, что нет оснований полагать, что на территории области происходит нечто чрезвычайное.