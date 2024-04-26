Враг распространяет фейки о "сдаче" Запорожья. В ОВА назвали целые оккупантов

Россияне распускают слухи о якобы "сдаче" Запорожья. Целью таких фейков является усиление паники среди населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
По его словам, враг усиливает свою физическую агрессию информационно-психологическими операциями. Россияне активно распространяют слухи о "наступлении на Сумы", "окружении Харькова" и "сдаче Запорожья".
Пик таких вбросов был в марте, когда оккупанты массово били по Запорожье и другим населенным пунктам Украины.
"Тогда же оккупанты запустили слухи о том, что будут постоянные блекауты, что невозможно будет находиться в Запорожье и что они будут продвигаться по Запорожской линии фронта", - сказал Федоров.
По словам главы области, целью такой тактики россиян является усиление паники среди населения. Военные заверили Федорова, что нет оснований полагать, что на территории области происходит нечто чрезвычайное.
Недавно Харьковская ОВА сообщила, что на фоне участившихся обстрелов областного центра неизвестные запустили фейк о якобы "эвакуации" из Харькова. Чиновники назвали это очередной информационной вражеской атакой для распространения панических настроений.
Также глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщал, что россияне в очередной раз распространяют ложную информацию о якобы "наступлении" на Сумскую область.
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