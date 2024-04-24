В Украине развеяли очередной фейк россиян о наступлении на Сумскую область
Россияне в очередной раз распространяют ложную информацию о якобы наступлении на Сумскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко в Telegram.
Дрозденко на фоне фейков подчеркнул, что никаких ударных группировок врага на границе с Сумской областью обнаружено не было.
"Прошу быть спокойными и не распространять фейки… Доверяйте только официальным источникам и анализируйте информацию", - подчеркнул глава МВА.
Фейки россиян
Напомним, последнее время российские пропагандисты все чаще распространяют фейки, которые касаются приграничных украинских областей.
В частности, они уже писали о том, что РФ якобы ведет подготовку к новому наступлению на Сумскую область. Это объясняли "попыткой оттянуть резервы ВСУ от Купянска".
Также враг несколько раз делал вбросы об "эвакуации из Харькова", поскольку город якобы могут окружить.
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