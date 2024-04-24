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В Украине развеяли очередной фейк россиян о наступлении на Сумскую область

Сумы, Среда 24 апреля 2024 18:48
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В Украине развеяли очередной фейк россиян о наступлении на Сумскую область Иллюстративное фото: россияне распространяют фейк о наступлении на Сумскую область (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне в очередной раз распространяют ложную информацию о якобы наступлении на Сумскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко в Telegram.

Дрозденко на фоне фейков подчеркнул, что никаких ударных группировок врага на границе с Сумской областью обнаружено не было.

"Прошу быть спокойными и не распространять фейки… Доверяйте только официальным источникам и анализируйте информацию", - подчеркнул глава МВА.

Фейки россиян

Напомним, последнее время российские пропагандисты все чаще распространяют фейки, которые касаются приграничных украинских областей.

В частности, они уже писали о том, что РФ якобы ведет подготовку к новому наступлению на Сумскую область. Это объясняли "попыткой оттянуть резервы ВСУ от Купянска".

Также враг несколько раз делал вбросы об "эвакуации из Харькова", поскольку город якобы могут окружить.

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