В Украине развеяли очередной фейк россиян о наступлении на Сумскую область

Иллюстративное фото: россияне распространяют фейк о наступлении на Сумскую область (Getty Images)

Россияне в очередной раз распространяют ложную информацию о якобы наступлении на Сумскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко в Telegram.