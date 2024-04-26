Ворог поширює фейки про "здачу" Запоріжжя. В ОВА назвали цілі окупантів

За його словами, ворог посилює свою фізичну агресію інформаційно-психологічними операціями. Росіяни активно поширюють чутки про "наступ на Суми", "оточення Харкова" та "здачу Запоріжжя".

Пік таких вкидань був у березні, коли окупанти масово били по Запоріжжі та іншим населеним пунктам України.

"Тоді ж окупанти запустили чутки про те, що будуть постійні блекаути, що неможливо буде перебувати в Запоріжжі і що вони будуть просуватися Запорізькою лінією фронту", - сказав Федоров.

За словами голови області, метою такої тактики росіян є посилення паніки серед населення. Військові запевнили Федорова, що немає підстав вважати, що на території області відбувається щось надзвичайне.