RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Враг более 70 раз атаковал под Покровском: что происходило на фронте сегодня

Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 11 ноября произошло 206 боевых столкновений. Российские оккупанты активно штурмуют на Покровском и Александровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток противник нанес один ракетный и 22 авиационных удара, сбросив 60 управляемых авиабомб, совершил 2809 ударов дронами-камикадзе и 3231 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось 10 атак российских захватчиков. Враг совершил 142 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил 17 атак на позиции наших войск в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосиново. До сих пор продолжается девять боевых столкновений.

На Лиманском направлении российские войска десять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодязи и в сторону населенного пункта Коровин Яр. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили восемь вражеских атак на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. Силы обороны до сих пор отражают еще две атаки противника.

На Покровском направлении враг совершил 72 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 94 и ранили 27 оккупантов, обезвредили семь единиц автомобильной техники и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, украинские воины поразили артиллерийскую систему, четыре пункта управления БПЛА и восемь укрытий личного состава захватчиков.

На Александровском направлении враг 23 раза атаковал вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Солодкого. Бои продолжаются в двух локациях.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили три атаки в районе населенного пункта Зеленый Гай.

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

 

Потери России в войне

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 153 180 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1020 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 1 боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 217 дронов и другую технику врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине