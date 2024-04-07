Враг переключился на авиацию. Гуменюк рассказала, какая ситуация в районе Работино

Российские оккупанты не прекращают атаковать позиции украинских военных в районе Работино Запорожской области. Сейчас РФ переключилась на авиацию, давит КАБами и ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.
"Россияне не прекращают атак, но на суше они несколько снизили свое давление, сейчас переключились преимущественно на авиацию. Пытаются давить управляемыми авиабомбами, неуправляемыми авиационными ракетами, наносить удары так, чтобы наши подразделения не имели возможности нормально закрепиться и рассматривать свои перспективы", - рассказала она.
В то же время, по словам спикера, силы обороны продолжают боевую работу.
"Штурмы, хотя их было всего два, были отбиты. Работаем над тем, чтобы авиация врага была не столь активной", - констатировала Гуменюк.
В Украине на фронте в течение суток произошли 57 боевых столкновений. Враг продолжает давить на двух направлениях в Донецкой области.
В тоже время, как отмечают в отчете Института изучения войны, ВСУ добились определенных тактических успехов на Купянском и Лиманском направлениях. Российские оккупанты продолжают попытки продвинуться в направлении города Часов Яр и к западу от Авдеевки, в частности в районе населенного пункта Бердичи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.