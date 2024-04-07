Враг переключился на авиацию. Гуменюк рассказала, какая ситуация в районе Работино

"Россияне не прекращают атак, но на суше они несколько снизили свое давление, сейчас переключились преимущественно на авиацию. Пытаются давить управляемыми авиабомбами, неуправляемыми авиационными ракетами, наносить удары так, чтобы наши подразделения не имели возможности нормально закрепиться и рассматривать свои перспективы", - рассказала она.

В то же время, по словам спикера, силы обороны продолжают боевую работу.

"Штурмы, хотя их было всего два, были отбиты. Работаем над тем, чтобы авиация врага была не столь активной", - констатировала Гуменюк.