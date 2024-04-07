Ворог переключився на авіацію. Гуменюк розповіла, яка ситуація в районі Роботиного

Російські окупанти не припиняють атакувати позиції українських військових в районі Роботиного Запорізької області. Наразі РФ переключилася на авіацію, тисне КАБами та ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.
"Росіяни не припиняють атак, але в суходолі вони дещо знизили свій тиск, зараз переключились переважно на авіацію. Намагаються тиснути керованими авіабомбами, некерованими авіаційними ракетами, завдавати ударів так, щоб наші підрозділи не мали змоги нормально закріпитися і розглядати свої перспективи", - розповіла вона.
Водночас, за словами спікера, сили оборони продовжують бойову роботу.
"Штурми, хоча їх було лише два, були відбиті. Працюємо над тим, щоб авіація ворога була не такою активною", - констатувала Гуменюк.
В Україні на фронті протягом доби відбулося 57 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на двох напрямках у Донецькій області.
Водночас, як зазначають у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ досягли певних тактичних успіхів на Куп'янському та Лиманському напрямах. Російські окупанти продовжують спроби просунутися у напрямку міста Часів Яр та на захід від Авдіївки, зокрема у районі населеного пункту Бердичі.
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