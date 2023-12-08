Враг перебрасывает дополнительные силы под Купянск и пытается захватить Синьковку, - ВСУ

Российские оккупанты не прекращают штурмовые действия на Купянском направлении. На этом участке фронта зафиксирована переброска дополнительных сил противника, которые пытаются продвинуться к Синьковке и захватить населенный пункт.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Говоря о ситуации на Купянском направлении, спикер отметил активность россиян по всей полосе. Силы обороны отражают атаки и наносят противнику потери в личном составе и технике.

"Враг пытается захватить Синьковку для того, чтобы организовать плацдарм на Купянск", - сказал офицер.

Представитель командования Сухопутных войск рассказал об активном применении войсками РФ авиации и дронов-камикадзе на данном участке фронта. А количество артиллерийских обстрелов противника по позициям ВСУ в течение суток составило 477 раз.

Силы обороны на Купянском направлении ликвидировали за минувшие сутки 224 солдат ВС РФ, 16 беспилотников и 23 единицы техники, среди которых 1 танк и 3 бронированных машины, добавил Фитьо.

Синьковка и линия фронта на Купянском направлении на карте DeepState по состоянию на 8 декабря (фото: скрин deepstatemap.live)

Ситуация на Купянском направлении

Напомним, что Купянск и часть приграничных территорий Харьковской области были захвачены россиянами в первые недели полномасштабного вторжения. Эти территории были освобождены во время контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.

Интервенты не оставляют попыток снова захватить Купянск, чтобы создать "буферную зону" вокруг Луганской области. Украинские защитники не дают врагу продвигаться.

Ранее сегодня, 8 декабря, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке проинформировали, что на Купянском направлении защитники отразили 9 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка.

Как рассказали ранее в Сухопутных войсках ВСУ, российские оккупанты ищут "слабину в обороне" украинских войск вблизи Купянска.

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