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Российские военные трижды обстреляли Никопольский район из артиллерии (фото)

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Украина, Вторник 08 ноября 2022 20:59
Российские военные трижды обстреляли Никопольский район из артиллерии (фото) Фото: Российские военные трижды обстреляли Никопольский район по артиллерии (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 8 ноября, россияне нанесли удар по Никопольскому району. Оккупанты били из реактивной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Сегодня оккупанты трижды обстреляли Никопольщину", - говорится в сообщении.

По словам Лукашука, оккупанты били из тяжелой артиллерии и РСЗО по Никопольской, Червоногригорьевской и Марганецкой общинам.

"Главное - люди не пострадали. Пока последствия атак еще уточняются", - добавил Лукашук.

Глава облсовета добавил, что на других территориях области не были зафиксированы чрезвычайные ситуации.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 8 ноября атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела никто не пострадал.

Также в Днепре и области вечером 7 ноября была объявлена угроза атаки с воздуха. Местных жителей призывали сохранять спокойствие.

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