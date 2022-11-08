Российские военные трижды обстреляли Никопольский район из артиллерии (фото)
Во вторник, 8 ноября, россияне нанесли удар по Никопольскому району. Оккупанты били из реактивной артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Сегодня оккупанты трижды обстреляли Никопольщину", - говорится в сообщении.
По словам Лукашука, оккупанты били из тяжелой артиллерии и РСЗО по Никопольской, Червоногригорьевской и Марганецкой общинам.
"Главное - люди не пострадали. Пока последствия атак еще уточняются", - добавил Лукашук.
Глава облсовета добавил, что на других территориях области не были зафиксированы чрезвычайные ситуации.
Напомним, что российские оккупанты в ночь на 8 ноября атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела никто не пострадал.
Также в Днепре и области вечером 7 ноября была объявлена угроза атаки с воздуха. Местных жителей призывали сохранять спокойствие.
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