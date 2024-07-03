Оккупанты значительно активизировались на Торецком направлении, - Генштаб

Российские войска значительно усилили активность на Торецком направлении. Также враг концентрировался в районе Новоалександровки, на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.

"На Торецком направлении агрессор значительно активизировался - совершал 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, на Покровском направлении ВСУ отражали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиновое, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области.

"Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки - провел там более половины своих атак", – отмечают военные.

РФ концентрировала усилия в районе Новоалександровки, на Покровском направлении (deepstatemap.live)

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении количество боеприкосновений в сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синковки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки - там произошло около 80 процентов всех противостояний на направлении.

На Лиманском направлении ВСУ воспрепятствовали 18 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли 14 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Клещиевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковеевка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении противник совершил три штурма наших позиций в районах Водяного и Константиновки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение у Работино Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все четыре атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, в частности, пострадали Хреновка, Рясное, Мирополье, Барановка и Дегтярное.