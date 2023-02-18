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Враг пытался накопить силы для штурма возле Бахмута, но понес потери: видео удара ВСУ

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Донбасс, Суббота 18 февраля 2023 09:13
Враг пытался накопить силы для штурма возле Бахмута, но понес потери: видео удара ВСУ Фото: ВСУ не дали оккупантам подготовиться к штурму возле Бахмута (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время разведки на бахмутском направлении операторы ССО Украины заметили движение врага. Оккупанты тщательно собирали силы для штурма, украинские военные нанесли удар по скоплению россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

"Вот так выглядит бесполезная попытка врага накопиться на передовых рубежах своей обороны для дальнейшего штурма наших позиций", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ССО, в результате было уничтожено по меньшей мере 7 российских оккупантов.

"Среди них: пулеметчик, радист, наблюдатель с прибором ночного видения и штурмовая группа. Понеся потери, противник отошел", - констатировали в спецназе.

Как сообщалось, по данным на утро субботы, 18 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 1010 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 142270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили две ПВО и три БПЛА.

Напомним, ВСУ на юге и востоке уничтожили шесть российских беспилотников, которые пытались собирать информацию о расположении позиций ВСУ.

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