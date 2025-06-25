Враг пытается оставить город без воды: первые детали атаки РФ на Вилково

Российские войска в ночь на среду, 25 июня, массированно атаковали дронами-камикадзе юг Одесской области. Под удар попало Вилково.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Измаильской районной военной администрации и Одесскую областную прокуратуру.
По данным РВА, была атакована инфраструктура города.
"Противник не оставляет попыток оставить город без воды. Информация о последствиях обстрела уточняется", - говорится в сообщении.
С начала мониторинговые ресурсы зафиксировали полет около 20 ударных дронов в направлении Одесской области из акватории Черного моря. Впоследствии стало известно, что почти все они были направлены на город Вилково.
В 01:10 в городе активизировались силы противовоздушной обороны. Уже через десять минут раздались взрывы - ПВО продолжала отражать атаку.
Около 01:14 Воздушные силы ВСУ официально сообщили о группе дронов, которые двигались именно на Вилково.
Обновлено в 09:40.
Как уточнили в прокуратуре, в результате обстрелов были повреждены складские помещения частного предприятия, а также сельскохозяйственная техника и оборудование.
По факту ночной атаки беспилотниками по инфраструктуре Измаильского района прокуратура начала производство.
В ночь на 25 июня российские войска снова нанесли удар по территории Украины с помощью ударных беспилотников.
Одним из основных направлений атаки стал город Вилково в Одесской области, который уже не впервые оказывается под прицелом дронов-камикадзе.
Также россияне ударили беспилотниками по Харькову. По информации местных властей, в Киевском районе города пострадало гражданское предприятие. В результате атаки травмы получил 64-летний мужчина.
Кроме того, обстрелу подверглось Запорожье: повреждены частные дома, есть раненые среди мирного населения. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.
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