Враг пытается захватить плацдарм в Каменском на Запорожье: почему он важен

Российская армия пытается захватить населенный пункт Каменское Запорожской области. Это важный плацдарм, который расположен на господствующей высоте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.
"Уже несколько дней подряд противник пытается именно на этом направлении захватить этот населенный пункт (Каменское, - ред.), прорвать нашу оборону и выйти на правый берег реки Янчекрак", - сказал он.
По словам спикера, попытки врага остаются безуспешными, россиянам не удается выбить Силы обороны с левого берега указанной реки, потерь позиций не допущено.
"Я хочу заверить, что никаких потерь позиций в этом населенном пункте Силы обороны Украины не понесли. То есть мы держим этот населенный пункт и успешно отражаем вражеские атаки", - добавил Волошин.
Как пояснил спикер, Каменское находится на автомобильной трассе Симферополь-Харьков и расположено на господствующей высоте. Поэтому противник пытается захватить этот плацдарм.
"Захватив этот населенный пункт, противник сможет наносить огневое поражение из дальнобойных артиллерийских систем по Степногорску и сможет доставать до южных окраин Запорожья", - отметил он.
Фото: Каменское пытаются захватить оккупанты (скриншот deepstatemap.live)
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте зафиксировали 170 боестолкновений.
Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Россия наращивает давление, стремясь выйти на админграницу Днепропетровской области. Также россияне продолжают атаки на Сумском направлении.
По словам Зеленского, сейчас на территории Украины находится около 695 тысяч оккупантов, еще более 52 тысяч - напротив Харькова и Сум в приграничных районах РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.