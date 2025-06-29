Враг пытается захватить плацдарм в Каменском на Запорожье: почему он важен

"Уже несколько дней подряд противник пытается именно на этом направлении захватить этот населенный пункт (Каменское, - ред.), прорвать нашу оборону и выйти на правый берег реки Янчекрак", - сказал он.

По словам спикера, попытки врага остаются безуспешными, россиянам не удается выбить Силы обороны с левого берега указанной реки, потерь позиций не допущено.

"Я хочу заверить, что никаких потерь позиций в этом населенном пункте Силы обороны Украины не понесли. То есть мы держим этот населенный пункт и успешно отражаем вражеские атаки", - добавил Волошин.

Как пояснил спикер, Каменское находится на автомобильной трассе Симферополь-Харьков и расположено на господствующей высоте. Поэтому противник пытается захватить этот плацдарм.

"Захватив этот населенный пункт, противник сможет наносить огневое поражение из дальнобойных артиллерийских систем по Степногорску и сможет доставать до южных окраин Запорожья", - отметил он.



Фото: Каменское пытаются захватить оккупанты (скриншот deepstatemap.live)