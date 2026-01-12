На фронте за сутки - более 200 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

Всего за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 219 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, вчера противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 2941 обстрел, в том числе 111 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5273 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:

Гавриловка Днепропетровской области;

Малая Токмачка, Воздвижовка, Рождественка, Верхняя Терса, Орехов Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 100 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении противник 16 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Прилепка, Двуречанское, Долгенькое, Старица, Круглое, Чугуновка, Кутьковка и в сторону населенных пунктов Графское, Терновая, Лиман, Колодязное.



На Купянском направлении противник совершил девять попыток наступления в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки.



На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоегоровка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево.



На Славянском направлении Силы обороны остановили три наступательные действия захватчиков в районах Платоновки и Закитного.



На Краматорском направлении за прошедшие сутки отбита атака противника в сторону Ступочек.



На Константиновском направлении враг совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Софиевка и Бересток.



На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Покровск, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Ивановки, Гришино, Торецкого и Новопавловки.



На Александровском направлении противник вчера совершил 17 атак в районах населенных пунктов Январское, Вербовое, Рыбное, Вишневое, Злагода, Егоровка и в сторону Ивановки и Алексеевки.



На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 44 вражеские попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в сторону Доброполья, Зеленого, Прилук и Варваровки.



На Ореховском направлении враг пытался провести восемь наступательных действий в районах Степногорска, Приморского и в сторону Лукьяновского.



На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления дронами противника.