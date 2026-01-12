На фронте за сутки - более 200 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев
Всего за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 219 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил 2941 обстрел, в том числе 111 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5273 дронов-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:
- Гавриловка Днепропетровской области;
- Малая Токмачка, Воздвижовка, Рождественка, Верхняя Терса, Орехов Запорожской области.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 100 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 16 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Прилепка, Двуречанское, Долгенькое, Старица, Круглое, Чугуновка, Кутьковка и в сторону населенных пунктов Графское, Терновая, Лиман, Колодязное.
На Купянском направлении противник совершил девять попыток наступления в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Купянска и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоегоровка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево.
На Славянском направлении Силы обороны остановили три наступательные действия захватчиков в районах Платоновки и Закитного.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки отбита атака противника в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении враг совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Софиевка и Бересток.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Покровск, Сухецкое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Ивановки, Гришино, Торецкого и Новопавловки.
На Александровском направлении противник вчера совершил 17 атак в районах населенных пунктов Январское, Вербовое, Рыбное, Вишневое, Злагода, Егоровка и в сторону Ивановки и Алексеевки.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 44 вражеские попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в сторону Доброполья, Зеленого, Прилук и Варваровки.
На Ореховском направлении враг пытался провести восемь наступательных действий в районах Степногорска, Приморского и в сторону Лукьяновского.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Потери врага
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления дронами противника.
Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили семь боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одно средство противовоздушной обороны, 353 беспилотных летательных аппарата, 98 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.