Ситуация на фронте напряженная, с начала суток 94 боя, - Генштаб

Ситуация на фронте напряженная и сложная. С начала суток произошло 94 боевых столкновений. ВСУ делают все возможное для предотвращения осуществления планов врага и уничтожения его личного состава и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Приграничные районы Сумской и Черниговской областей находятся под систематическим огнем артиллерии и РСЗО противника.

Оккупанты произвели обстрел неуправляемыми авиационными ракетами район Александровки Черниговской области. Врагом проводится диверсионно-разведывательная деятельность.

Вместе с тем под постоянным огнем вражеской авиации находится Харьковская область. Сегодня со стороны России террористы нанесли шесть ударов, в том числе сбросили 12 КАБов. Целили в районы населенных пунктов Старица, Липцы, Малые Проходы, Волчанск.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Глубокого, Волчанска и Старицы. В настоящее время идет боевое столкновение возле Старицы. Ситуация остается под контролем наших войск.

На Купянском направлении противник четыре раза активно шел на позиции наших подразделений в районе Степной Новоселовки, Песчаного, Берестового и Новоселовки, применил КАБ по Купянску. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия, при поддержке авиации, совершила десять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Невского, Торского и Тернов. Четыре боестолкновения завершились без успеха для противника, еще шесть - продолжается.

Враг проявляет активность и на Северском направлении. Возле населенных пунктов Раздоловка и Выемка защитники украинской земли отбивают три атаки противника. Ситуация контролируема.

На Краматорском направлении оккупанты совершили девять штурмов позиций нашего войска возле Часового Яра, Андреевки и Ивановского. Две атаки до сих пор продолжаются. Врагом совершены авиационные удары штурмовой авиацией по Часовому Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до 12. Сосредоточение усилий врага отмечается в районе Северного, Железного и Нью-Йорка. Украинские воины отразили девять атак противника, еще три боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении произошло наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Александрополя, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Прогресса, Лозоватского, Новоалександровки, Карловки и Яснобродовки.

Силы обороны сдерживают давление и в настоящее время отразили 20 атак противника, девять боев - еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Парасковеевки и Константиновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отражены 13 атак оккупационной армии.

На Времивском направлении украинскими воинами отражена одна вражеская атака неподалеку от Водяного, еще две атаки продолжается возле Урожайного.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили три штурма россиян. Здесь оккупанты потерпели неудачу в районе Малой Токмачки и Работино.