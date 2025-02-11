Враг пытается прорвать оборону на Покровском направлении, некоторые позиции разрушены

По данным военных, на Покровском направлении россияне пытались реализовать свое численное преимущество и прорвать оборону в районах населенных пунктов: Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

Также в результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Сейчас принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Ситуация на других направлениях

За прошедшие сутки на Харьковском направлении враг пытался атаковать позиции Сил обороны в Волчанске: понес потери, отошел.

На Купянском направлении противник пытался прорвать нашу оборону в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово: успеха не имел.

На Лиманском направлении оккупанты пытались штурмовать позиции наших войск неподалеку населенных пунктов: Копанки, Новолюбовка и Колодязи. В районе Ямполовки вражеские войска проводили атаки с применением бронетехники. Уничтожены две БМП и личный состав врага.

На Северском направлении российская армия атаковала наши укрепления в районе Верхнекаменского. Для доставки штурмовых групп с целью развития наступления южнее Белогоровки применил бронетехнику и квадроциклы. В ходе огневого поражения было уничтожено одну ББМ и квадроцикл. Продолжается поиск и уничтожение остатков вражеского десанта.

На Краматорском направлении продолжаются бои в городской застройке Часового Яра. Также противник с применением бронетехники автомобилей и мотоциклов пытался прорвать нашу оборону в районе Васюковки. В ходе отражения атаки наши воины уничтожили и повредили два танка, четыре ББМ и 27 мотоциклов.

На Торецком направлении атакующие усилия оккупантов были сосредоточены в Торецке. В районе Щербиновки противник пытался доставить свои штурмовые группы с помощью автотехники. По колонне, которая была обнаружена заблаговременно, было нанесено огневое поражение. Результат - уничтожено и повреждено восемь автомобилей захватчиков.

На Новопавловском направлении противник активизировал наступательные действия в направлении Константинополя, Новоочеретоватого и Бурлацкого. С целью восстановления утраченного положения в районе Зеленовки захватчики пытались доставить штурмовые группы на багги. Результат работы нашей артиллерии и операторов БПЛА - две уничтоженных и пять поврежденных авто. Продолжаются мероприятия по поиску и ликвидации живой силы противника. Украинские воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы оккупантов.

Бои за Покровск

Сейчас Покровск стал основной целью россиян, оккупанты каждый день пытаются прорвать там оборону. Именно поэтому этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, россияне изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.