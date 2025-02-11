Ворог намагається прорвати оборону на Покровському напрямку, деякі позиції зруйновано

За даними військових, на Покровському напрямку росіяни намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати оборону в районах населених пунктів: Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Також внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Наразі вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Ситуація на інших напрямках

Протягом минулої доби на Харківському напрямку ворог намагався атакувати позиції Сил оборони у Вовчанську: зазнав втрат, відійшов.

На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати нашу оборону в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового: успіху не мав.

На Лиманському напрямку окупанти намагалися штурмувати позиції наших військ неподалік населених пунктів: Копанки, Новолюбівка та Колодязі. В районі Ямполівки ворожі війська проводили атаки із застосуванням бронетехніки. Знищено дві БМП та особовий склад ворога.

На Сіверському напрямку російська армія атакувала наші укріплення в районі Верхньокам’янського. Для доставки штурмових груп з метою розвитку наступу південніше Білогорівки застосував бронетехніку та квадроцикли. В ході вогневого ураження було знищено одну ББМ та квадроцикл. Триває пошук та знищення залишків ворожого десанту.

На Краматорському напрямку тривають бої в міській забудові Часового Яру. Також противник із застосуванням бронетехніки автомобілів та мотоциклів намагався прорвати нашу оборону в районі Васюківки. В ході відбиття атаки наші воїни знищили та пошкодили два танки, чотири ББМ та 27 мотоциклів.

На Торецькому напрямку атакувальні зусилля окупантів були зосереджені в Торецьку. В районі Щербинівки противник намагався доставити свої штурмові групи за допомогою автотехніки. По колоні, яка була виявлена завчасно, було нанесено вогневе ураження. Результат – знищено та пошкоджено вісім автомобілів загарбників.

На Новопавлівському напрямку противник активізував наступальні дії в напрямку Костянтинополя, Новоочеретуватого та Бурлацького. З метою відновлення втраченого положення в районі Зеленівки загарбники намагалися доставити штурмові групи на баггі. Результат роботи нашої артилерії та операторів БПЛА – дві знищених та п’ять пошкоджених авто. Тривають заходи з пошуку та ліквідації живої сили противника. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів.

Бої за Покровськ

Наразі Покровськ став основною ціллю росіян, окупанти кожного дня намагаються прорвати там оборону. Саме тому ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.