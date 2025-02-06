Враг накапливает силы, штурмует юг и меняет тактику: какая ситуация в Часову Яру

Он рассказал, что сейчас в городе канал Северский Донец-Донбасс, вокруг которого некоторое время назад продолжались жесткие бои, потерял свое значение. Там враг пытался осуществлять штурмы используя бетонные трубы канала. Сейчас противник сосредотачивает войска в районе Северный.

"Сейчас можем говорить, что перемещение по трубам канала уже не является актуальным. Противник сделал три прохода в канале Северский Донецк с целью рассредоточить наше внимание. Мы должны привлекать дополнительный ресурс для контроля этих проходов с помощью дронов, а также дистанционного минирования", - заявил Запорожец.

Он пояснил, что в прошлом месяце россияне активно бросали в бои бронированную технику. На этой технике отправлялся десант в южную часть города, в район стадиона "Авангард".

"За январь не менее 10 единиц бронированной техники было уничтожено. Поэтому активность применения уменьшилась. Увеличивается количество квадроциклов, а также активно используют баги", - отметил он.

Ситуация в районе Часового Яра

Ранее РБК-Украина писало о том, что в Часовом Яру Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины.