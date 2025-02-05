ВСУ отбили штурм возле Часового Яра и Торецка: ликвидировано 16 оккупантов и три авто
Российская армия пыталась штурмовать позиции украинских военных на Краматорском и Торецком направлениях. Там была уничтожена техника врага и ликвидированы оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
По данным военных, российские войска при поддержке артиллерии и дронов различных типов продолжают штурмовать позиции в городской застройке Часового Яра и Торецка.
Также с целью доставки штурмовых подразделений к передовым позициям в районе Леонидовки, противник применил автомобильную технику. В результате огневого поражения три автомобиля и 16 оккупантов были уничтожены.
Ситуация на других направлениях
За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске.
На Купянском направлении враг штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово: успеха не имел.
На Лиманском направлении оккупанты атаковали укрепления Сил обороны в районах Ямполовки и Торского. Потерь наших позиций не допущено.
Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. Противник проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Песчаное, Удачное, Успеновка, Андреевка и Дачное. Севернее Новоелизаветовки для доставки штурмовых групп к передовым позициям оккупанты применяли автотехнику.
После нанесения огневого поражения нашими подразделениями 7 автомобилей противника были повреждены и уничтожены. Продолжается поиск и ликвидация остатков десанта.
На Новопавловском направлении противник атаковал в районе Константинополя: успеха не имел. Враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Украинские защитники наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 12 боевых бронированных машин, 52 артиллерийских системы, 99 БпЛА оперативно-тактического уровня, 157 автомобилей, две единицы специальной техники оккупантов и одну тяжелую огнеметную систему.
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