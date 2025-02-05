ВСУ отбили штурм возле Часового Яра и Торецка: ликвидировано 16 оккупантов и три авто

Российская армия пыталась штурмовать позиции украинских военных на Краматорском и Торецком направлениях. Там была уничтожена техника врага и ликвидированы оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным военных, российские войска при поддержке артиллерии и дронов различных типов продолжают штурмовать позиции в городской застройке Часового Яра и Торецка.

Также с целью доставки штурмовых подразделений к передовым позициям в районе Леонидовки, противник применил автомобильную технику. В результате огневого поражения три автомобиля и 16 оккупантов были уничтожены.

Ситуация на других направлениях

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске.

На Купянском направлении враг штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово: успеха не имел.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали укрепления Сил обороны в районах Ямполовки и Торского. Потерь наших позиций не допущено.

Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. Противник проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Песчаное, Удачное, Успеновка, Андреевка и Дачное. Севернее Новоелизаветовки для доставки штурмовых групп к передовым позициям оккупанты применяли автотехнику.

После нанесения огневого поражения нашими подразделениями 7 автомобилей противника были повреждены и уничтожены. Продолжается поиск и ликвидация остатков десанта.

На Новопавловском направлении противник атаковал в районе Константинополя: успеха не имел. Враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Украинские защитники наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.