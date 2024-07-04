ВСУ отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яре на более выгодные позиции, - ОСГВ "Хортица"

Украинские военные отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яре. Силы обороны заняли более выгодные позиции, но враг продолжает давить.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Микрорайон "Канал", в который враг вошел, удерживать было не целесообразно. Это ведь угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командованием отойти на более защищенные, более заготовленные позиции", - рассказал он.

Однако, по данным спикера, там враг не прекращает своих активных боевых действий.

"У него есть какие-то определенные дедлайны, которые он не может выполнить несколько уже месяцев подряд, - взять город Часов Яр. Попытки его есть повесить свое трехцветное тряпье", - отметил Волошин.

Ситуация в районе Часового Яра

Только за минувшие сутки на этом направлении в районе Часового Яра было зафиксировано 238 обстрелов по всем видам вооружения. Предыдущие сутки - почти 260, еще предыдущие - тоже более 270 обстрелов.

"Большая часть вражеских обстрелов приходится именно как раз на южную часть города Часов Яр. Проведено было на всем направлении 34 вражеских штурма. Два штурма за сутки были проведены врагом на Часов Яр. Ну и вражеская авиация на направлении нанесла 16 авиаударов, сбросив 22 КАБа. По Часовому Яру в эти сутки был один удар - неуправляемыми авиационными ракетами", - рассказал Волошин.

Вражеская армия, по его данным, под прикрытием артиллерийскими обстрелами, сбросами дронов, прикрывает проведение своих штурмовых действий.

"И за те сутки было уничтожено 78 оккупантов на направлении, 140 получили ранения, двух наши военные взяли в плен. Также там было уничтожено несколько единиц вражеской техники: 1 САУ, 1 МТЛБ, две гаубицы и 7 складов с боеприпасами противника", - добавил спикер.