Враг может выдерживать "паузу". Гуменюк сказала, когда РФ может нанести новый удар

"Мы говорим о том, что враг будет продолжать терроризировать и направлять свои усилия на то, чтобы держать в напряжении населения в течение как минимум сегодняшнего дня точно. Поэтому надо избегать скоплений людей, действительно сознательно относиться к опасности, которую оккупанты сейчас несут", - говорит Гуменюк.

По ее словам, в настоящее время в Черном море корабельная группировка врага составляет 18 единиц, из которых 5 ракетоносителей. С учетом того, что ночью россияне немного "отстрелялись", но еще как минимум 28 ракет типа "Калибр" они держат наготове.

"Они имели мощные планы на 9 мая, чтобы отчитаться о своих каких-то "победах", знаем об их тяготении к символизму и т.д. Действительно, продемонстрировать технику на парадах они не могут, хотели на поле боя. Но и здесь потерпели поражение. Поэтому враг будет искать любую другую "победу", - отметила Гуменюк.

Она не исключила, что разные тыловые регионы Украины могут оказаться под угрозой ракетных атак, в том числе и в течение сегодняшнего дня.

"В то же время враг может выдерживать паузу, чтобы создать дополнительное напряжение. Или же наоборот в течение дня будет длительное ожидание и ночью, или же на следующий день, например, они могут нанести удар", - предположила Гуменюк.

Напомним, что Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Всего за две волны обстрела в ночь на 9 мая оккупанты совершили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. Из них 23 уничтожены.

Добавим, ранее в ГУР МО предупредили, что российские оккупанты могут прибегнуть к провокациям на 9 мая. Поскольку враг часто выбирает для этого символические даты.

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