Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Киев под массированной атакой баллистики, по городу пожары: все о последствиях

02:47 02.06.2026 Вт
2 мин
Уже известно о последствиях обстрелов в Оболонском и Подольском районах
aimg Юлия Маловичко
Фото: работник ГСЧС на вызове после обстрела (ГСЧС Украины)

В ночь на 2 июня россияне осуществили комбинированную атаку на столицу - сообщалось о пусках баллистики, крылатых и гиперзвуковых ракет. Уже известно о последствиях в Подольском и Оболонском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы киевской МВА Тимура Ткаченко в Telegram.

Читайте также: Под ударом Киев, Харьков, Днепр не только: все о ночной атаке РФ на Украину

Как сообщил Ткаченко в половине третьего ночи, в Подольском районе Киева пылали нежилые постройки, а в Оболонском - возле детского сада упали обломки дрона. На другой локации в Оболонском районе зафиксировано возгорание на территории недостроя.

По состоянию на указанное время о пострадавших информации не поступало.

Мэр столицы Виталий Кличко добавил в свою очередь подробности комбинированного удара по Киеву. Чиновник сообщил о пожаре на Подоле на территории нежилой застройки.

"Также предварительно обломки упали на крышу 9-этажного дома. Есть возгорание. Повреждены и окна", - написал Кличко.

Что касается Оболони, он добавил - там в результате падения обломков ракеты загорелись машины. Еще возгорание было зафиксировано по двум адресам на открытой территории. В частности, возле детсада.

Также следует отметить, что в соцсетях пишут о перебоях со светом. Около трех ночи стало известно о повторных взрывах в Киеве, которых насчитали несколько десятков

Угрозы РФ Киеву

Как известно, на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении России систематически обстреливать Киев. В оправдание своим преступлениям враг указал дроновые обстрелы России Силами Обороны Украины, из-за чего нефтеперерабатывающая отрасль агрессора понесла значительные потери.

Москва даже призвала представителей дипломатических миссий других стран покинуть украинскую столицу перед анонсированными атаками. Однако, к примеру США опровергли выезд из Киева своих послов и призвали РФ к деэскалации.

