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Оккупанты начали принудительно выдавать российские паспорта в Мариуполе, - советник мэра

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Мариуполь, Вторник 10 января 2023 11:41
Оккупанты начали принудительно выдавать российские паспорта в Мариуполе, - советник мэра Фото: оккупанты начали принудительно выдавать российские паспорта в Мариуполе (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики начали глобальную кампанию по принудительной выдаче российских паспортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Обязательным становится выдача российских паспортов всем учителям, медикам, полицейским и работникам госвластей. С 1 марта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Мариуполя без российского паспорта", - отметил он.

Кроме того, по словам Андрющенко, все представители "юриспруденции" также должны пройти аккредитацию так называемой "ДНР" до 1 марта. Он заметил, что письменного "указа" нет, но устно об этом предупреждено.

Напомним, ранее Андрющенко заявлял, что россиян массово завозят во временно оккупированный Мариуполь для того, чтобы они проводили работы по сносу пострадавших в результате российских атак домов.

Также сообщалось, что оккупанты начали вывозить из Мариуполя не только зерно и металлы, но и стройматериалы, которые они получают в процессе разборки уничтоженных домов.

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