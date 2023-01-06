В Украине продолжает расти потребление электроэнергии из-за снижения температуры
По состоянию на 11:00 6 января потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры воздуха.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Отмечается, что для обеспечения баланса в энергосистеме до всех регионов доведены лимиты потребления, которые действуют с 8:00 до 23:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.
Так, вчера из-за превышения лимитов в большинстве регионов вводились аварийные отключения.
Также сообщается, что на данный момент в ночное время электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.
При этом уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не может покрыть в полном объеме из-за повреждений и оккупации россиянами ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе и самой мощной - Запорожской АЭС.
В связи с этим украинцев просят разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.
Напомним, украинцев призывают продолжать экономить электроэнергию и объяснили, почему это важно.
Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Украина потеряла около 90% ветровой и более 40% солнечной генерации электроэнергии в результате российского вторжения.
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