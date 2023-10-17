Враг будет перемещаться: Игнат о последствиях ударов ATACMS

Российские войска будут перемещать свою технику на оккупированной части Украины после ударов ВСУ ракетами ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона .

По его словам, по потерям россиян пока такой достоверной информации у него нет.

"Надо дождаться все же данных разведки, дождаться спутниковых снимков, информации, возможно, от других источников и тогда мы будем точно знать, чтобы не рассказывать сейчас сколько уничтожили этой техники", - говорится в заявлении.

Игнат пояснил, что сам факт нанесения ударов на таком расстоянии таким типом вооружения против которого Россия не может фактически ничего сейчас противопоставить, уже говорит о том, что ситуация будет меняться.

Представитель Воздушных сил ВСУ уточнил, что враг будет перемещаться, как это было со стратегической авиацией, когда произошел "хлопок" на аэродромах в РФ.

Удар по аэродромам в оккупации

Напомним, сегодня, 17 октября, украинские военные нанесли ракетные удары по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

По информации Сил специальных операций, в результате атаки были уничтожены девять вертолетов россиян, система противовоздушной обороны, состав боеприпасов и не только.

При этом позже издание The Wall Street Journal сообщило, что для атаки украинские военные использовали ракеты ATACMS с радиусом действия примерно 160 километров (обычная дальность - 300 километров). Их, по информации журналистов, передали ВСУ в небольшом количестве.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные уже используют американские дальнобойные ракеты ATACMS против российских оккупантов.