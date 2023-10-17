Ворог буде переміщуватися: Ігнат про наслідки ударів ATACMS

Російські війська будуть переміщати свою техніку на окупованій частині України після ударів ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах у Бердянську та Луганську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону .

За його словами, по втратах росіян поки що такої достеменної інформації у нього немає.

"Треба дочекатися все ж таки даних розвідки, дочекатися супутникових знімків, інформації, можливо, від інших джерел і тоді ми будемо точно знати, щоби не розповідати зараз скільки знищили цієї техніки", - йдеться у заяві.

Ігнат пояснив, що сам факт завдання ударів на такій відстані таким типом озброєння проти якого Росія не може фактично нічого зараз протиставити, уже говорить про те, що ситуація буде змінюватись.

Речник Повітряних сил ЗСУ уточнив, що ворог буде переміщуватись, як це було зі стратегічною авіацією, коли відбулась "бавовна" на аеродромах в РФ.

Удар по аеродромах в окупації

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, українські військові завдали ракетних ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

За інформацією Сил спеціальних операцій, внаслідок атаки було знищено дев'ять гелікоптерів росіян, систему протиповітряної оборони, склад боєприпасів і не тільки.

При цьому пізніше видання The Wall Street Journal повідомило, що для атаки українські військові використовували ракети ATACMS з радіусом дії приблизно 160 кілометрів (звичайна дальність - 300 кілометрів). Їх, за інформацією журналістів, передали ЗСУ у невеликій кількості.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський сказав, що українські військові вже використовують американські далекобійні ракети ATACMS проти російських окупантів.