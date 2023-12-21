У Буданова назвали два самых больших страха России

Главное управление разведки узнало, что на сегодня Москва больше всего боится мятежа или развала Российской Федерации.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия "Украина и мир впереди 2024".

"Больше всего чего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое - это смена режима в Москве. И второе, чего они на сегодня боятся - это фрагментация или распад РФ", - заявил Скибицкий.

Заместитель начальника ГУР подчеркнул, что для того, чтобы сохранить целостность России, Путину необходимо проводить такую политику, которая есть на сегодня.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщал, что экономика России начинает разваливаться.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мероприятие должно готовиться к распаду и развалу России, поскольку Советский Союз ранее уже потерпел поражение.

По его мнению, распад русской Федерации займет от 3 до 7 лет.

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