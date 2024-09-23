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Враг бил по Украине этой ночью ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики в ночь на 23 сентября атаковали территорию Украины управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и дронами-камикадзе типа "Шахед". Три ударных беспилотника были сбиты средствами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Отмечается, что в целом противник для воздушной атаки по Украине ночью применил 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 4 дрона-камикадзе.

В Воздушных силах рассказали, что в результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты 3 "Шахеда" в Сумской области.

"Остальные воздушные цели - один "Шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигшие своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины", - передали защитники неба.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что около половины пятого в понедельник, 23 сентября, в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов".

В Воздушных силах информировали о запуске российскими оккупантами ударных беспилотников на северном направлении.

Кроме того, военные сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, и предупреждали об угрозе авиаударов.

Добавим, накануне поздно вечером враг нанес авиаудары по Запорожью, предварительно использовав для атаки управляемые авиабомбы. В городе по состоянию на утро известно о 13 пострадавших, среди которых есть ребенок.

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