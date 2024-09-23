В Украине объявили тревогу в ряде областей из-за дроновой атаки
Российские террористы запустили в направлении Украины ударный дрон. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, беспилотник движется из Сумской в сторону Полтавской области.
В то же время, мэр Конотопа Артем Семинихин отметил, что над Сумской областью замечена группа вражеских "Шахедов".
В 4:45 была объявлена воздушная тревога в Донецкой области.
В 4:59 объявлен отбой воздушной тревоги в Полтавской области.
В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:
Обстрел Украины
По данным Института изучения войны, за последние сутки Силы обороны имели успех в Луганской области. В то же время, россияне продвигаются на нескольких направлениях в Донецкой области.
Вечером в воскресенье, 22 сентября, впервые с начала полномасштабной войны агрессор ударил управляемой авиабомбой по Запорожью.
В результате атаки ранены 9 человек, среди них ребенок.
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