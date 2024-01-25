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Россияне атаковали Одессу дронами: появились фото последствий

Четверг 25 января 2024 01:04
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Россияне атаковали Одессу дронами: появились фото последствий Фото: россияне атаковали Одессу дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска вчера вечером, 25 января, атаковали Одессу с помощью дронов-камикадзе. В результате повреждены дома, известно о раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины и Telegram мэра Одессе Геннадия Труханова.

По словам мэра города, Мирная в Хаджибейском районе повреждена жилая многоэтажка, также выгорели складские помещения.

Один пострадавший доставлен в городскую больницу с ожогами, он находится в состоянии средней тяжести, второй получил ушиб при падении.

"Уже утром будут работать коммунальные службы, оперативный штаб будет фиксировать повреждения имущества и принимать заявки от жильцов", - отметил Труханов.

Полицейские также фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства военного преступления России.

Атака россиян по Украине 24 января

Воздушные силы Украины ранее сообщали, что Российская Федерация вечером снова запустила по территории Украины беспилотники типа "Шахед".

Позже жители Одессы сообщили о звуках взрывов в городе. Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что российская армия атаковала Одессу ударными дронами, в результате этого пострадал мужчина. По его словам, есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.

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