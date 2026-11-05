Враг атаковал Днепр: вспыхнули частные дома, есть ранены

Атаку на областной центр и Самар РФ совершала дронами. В Днепре загорелись крыша частного дома и частные гаражи. Ранены три человека.

"Пожар возник и на объектах критической инфраструктуры. На местах ударов работают экстренные службы", - говорится в пресс-службе ОВА.

На опубликованных кадрах с места ЧП видны значительные разрушения и масштабный пожар. В ГСЧС пока не предоставили более подробной информации.

В течение ночи Воздушные Силы сообщали о пусках реактивных дронов на Днепр и область, после шести утра подобные уведомления продолжились.