RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

Враг атаковал Днепр: вспыхнули частные дома, есть ранены

06:42 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: пожар в Днепре (Днепропетровская ОВА)

Враг атаковал беспилотниками Днепр и Самар в Днепропетровской области. В результате пожар охватил частные сектора и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОВА в Telegram.

Атаку на областной центр и Самар РФ совершала дронами. В Днепре загорелись крыша частного дома и частные гаражи. Ранены три человека.

"Пожар возник и на объектах критической инфраструктуры. На местах ударов работают экстренные службы", - говорится в пресс-службе ОВА.

На опубликованных кадрах с места ЧП видны значительные разрушения и масштабный пожар. В ГСЧС пока не предоставили более подробной информации.

В течение ночи Воздушные Силы сообщали о пусках реактивных дронов на Днепр и область, после шести утра подобные уведомления продолжились.

Напомним, накануне РФ также атаковала Днепр - в городе после удара по предприятию ранены два человека.

Также 3 ноября вражеская атака повредила хоспис для пожилых и смертельно больных людей в Днепре.

Кроме того, мы объясняли, почему Киев и Днепр – под системными атаками РФ и что будет с графиками зимой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДнепрПожарАтака дронов