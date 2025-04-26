Враг атакует Украину "Шахедами": в каких областях угроза ударов

Ударные БПЛА противника заходили в воздушное пространство Украины с северного направления.

Сначала военные фиксировали дроновую угрозу для Сумской области и для Сум в частности. Затем вражеские дроны-камикадзе курсировали уже в Харьковской и Черниговской областях, а также двигались в сторону Днепропетровской области.

Около одиннадцати вечера в Воздушных силах предупредили жителей Сум о БПЛА врага, который фиксировался в районе города, и призвали находиться в укрытиях.

Кроме того, военные предупреждали об угрозе "Шахедов" жителей Киевской и Полтавской областей.

Также БПЛА противника курсировал в сторону города Павлоград Днепропетровской области. Об угрозе "Шахедов" предупреждали и жителей Запорожской области. А около 23:40 было зафиксировано движение беспилотников противника в направлении города Днепр.

О дроновой угрозе предупредили также жителей Житомирской области. В заявлении Воздушных сил в 23:49 указывается, что "БПЛА на севере Киевской области движутся в сторону Житомирской области". Также фиксировалось движение "Шахедов" в направлении Полтавы с севера.

Представители местной власти и администрации в регионах, где объявлена воздушная тревога, просят граждан находиться в безопасных местах, соблюдать правила "двух стен" и информ-тишины.

По состоянию на сейчас карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Прошлая ночная воздушная атака

Напомним, минувшей ночью российские оккупанты атаковали территории Украины как дронами-камикадзе, так и ракетами. В частности, для ударов враг запустил 114 БПЛА и 3 ракеты (одну - "Оникс", и две - Х-31П). Силами и средствами ПВО ВСУ было уничтожено 66 ударных БПЛА типа "Shahed", а также 31 вражеский беспилотник-имитатор был локально потерян.

Отметим также, что в результате вражеской дроновой атаки в ночь на 26 апреля пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетровская области. В частности, в городе Каменское в результате атаки погиб человек, было 4 пострадавших.

Также сообщалось, что в Кропивницком были повреждены складские помещения. Продолжаются работы по устранению последствий атаки. А в Харькове в результате вражеской дроновой атаки пострадал ребенок.