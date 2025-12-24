ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

Среда 24 декабря 2025 08:39
Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 23 декабря, на фронте произошло 126 боевых столкновений. Российские войска атакуют на 12 направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес два ракетных и 65 авиационных ударов, применив 39 ракет и сбросив 160 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4341 обстрел, в том числе 105 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7601 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское Днепропетровской области; Прилуки, Железнодорожное, Чаривне, Варваровка, Гуляйполе, Верхняя Терса, Рождественка, Святопетровка, Новояковлевка, Малокатериновка Запорожской области; Затока Одесской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три пункта управления противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес два авиационных удара, применив при этом восемь управляемых бомб, совершил 153 обстрела, из которых два - из реактивных систем залпового огня.

Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Григорьевки.

Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Купянском направлении вчера состоялось шесть вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Кругляковки и в сторону Петропавловки и Песчаного.

Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Лиманском направлении враг провел пять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Колодязь и Заречное.

Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Дроновки.

Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки.

Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Ореховое и Дачное.

Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил восемь атак в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.

Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи Гуляйполя и в сторону Доброполья.

Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное.

Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 200 370 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1090 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, четыре боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 1031 беспилотный летательный аппарат, 34 ракеты и 159 единиц автомобильной техники оккупантов.

