Враг активно штурмует на трех направлениях: что происходило на фронте сегодня

По данным Генштаба, с начала суток российские захватчики нанесли 59 авиационных ударов, сбросив 113 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1768 дронов-камикадзе и осуществили 3238 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений. Противник нанес девять авиационных ударов, в целом сбросил 27 управляемых авиационных бомб и совершил 148 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 21 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Западного, Довгенького, в сторону Колодязного, Кутьковки, Одрадного, Двуречанского, Липцов. Бои до сих пор продолжаются в пяти локациях.

На Купянском направлении противник совершил шесть попыток наступления в районе Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Куриловки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили шесть и сдерживают еще четыре штурмовых действия в районах населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дерилово, Карповка, Торское и в направлении Ольговки и Нового Мира.

На Славянском направлении враг семь раз атаковал в районах Ямполя, Дроновки и Григорьевки.

С начала суток на Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении сегодня произошло 15 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Русиного Яра, Щербиновки, Плещеевки, Полтавки и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 37 раз атаковал в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Красный Лиман, Лысовка, Разино, Новоэкономичное, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Балаган, Покровск, Филиал. Наши защитники сдерживают натиск противника, три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 122 оккупанта, из которых 87 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну пушку, два автомобиля, два мотоцикла, 20 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы специальной техники и один вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 24 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Поддубное, Сосновка, Филиал, Январское, Камышеваха, Вороное, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригорьевка, Полтавка, Малиновка. Еще восемь боевых столкновений продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении с начала суток произошло семь боестолкновений - оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного и в направлении Новоандреевки.

Населенные пункты Степногорск и Лукьяновское подверглись авиационным ударам неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили вражескую попытку продвинуться вперед в направлении Антоновского моста. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по Приднепровскому.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.